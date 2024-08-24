Власти Херсонской области объяснили, почему наступательная операция ВСУ не состоялась

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отказались от планов наступательной операции в Херсонской области, хоть и не предпринимали попыток высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Вероятно, придание гласности информации о готовящейся провокации заставило главарей украинских формирований временно затаиться. Однако, согласно полученным нами сведениям, от своих планов враг не отказался», — сказал Василенко.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ 24 августа планировали высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Цель операции, которая приурочена ко дню независимости Украины, — поставить флаги на левом берегу региона и показать Западу свои успехи, отметил Сальдо.

17 августа губернатор Херсонской области рассказал, что другая попытка десанта Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах стоила им два десятка жизней и нескольких современных быстроходных лодок.

Ранее боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы стреляли по сдававшимся в плен украинцам.