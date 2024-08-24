Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов и цех производства беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, российские военные при содействии боевых самолетов, дронов, ракетных войск и огня артиллерии поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125, две станции радиоэлектронной борьбы, а также скопления военнослужащих и военной техники украинской армии в 138 районах.

По данным Минобороны РФ, с начала российской специальной военной операции ВСУ лишились 640 самолетов, 283 вертолета, 30434 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 17557 танков и другой техники.

Также сообщалось, что министерство обороны России опубликовало кадры поражения украинского танка барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области. Спрятанный в лесу танк при помощи беспилотника обнаружили военнослужащие группировки войск «Север».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.