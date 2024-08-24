Появились кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.

Танк в лесистой местности обнаружили военнослужащие группировки войск «Север».

В результате прямого попадания боеприпаса украинский танк был уничтожен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, рассказали в оборонном ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в течение суток потеряли более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, в приграничных районах Курской области.

С начала боевых действий в российском регионе украинская армия потеряла свыше 5500 солдат, 71 танк и другую технику.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.