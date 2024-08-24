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Москалькова подтвердила обмен российских срочников

Москалькова подтвердила возвращение захваченных в Курской области срочников

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила в своем Telegram-канале, что РФ вернула захваченных в плен в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских солдат срочной службы.

«На территории Беларуси завершился обмен пленными. На Родину возвращены 115 срочников. Большинство из них попали в плен в Курской области», — написала она.

По ее словам, ежедневно поддерживалась связь с их родственниками, которые обратились за помощью.

Она отметила, что в настоящее время молодым людям предстоит реабилитация, при необходимости — прохождение лечения.

До этого сообщалось, что силами министерства обороны России 24 августа был проведен очередной обмен военнопленными, из украинского плена в РФ вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. Об этом рассказал представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. По его словам, на Украину вернулось 115 бойцов ВСУ.

Ранее Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область.

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