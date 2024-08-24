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За сутки из приграничных районов Курской области вывезли более 3 тыс. человек

Шаров: из Курской области эвакуировали более 3,2 тыс. человек за сутки

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Илья Питалев/РИА Новости

Более 3,2 тыс. человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки. Об этом сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

Он пояснил, что люди покинули опасные районы самостоятельно и в составе организованных колонн. По его словам, после эвакуации благодаря МЧС воссоединились 270 семей.

Он добавил, что в пунктах временного размещения в нескольких регионах России остаются более 10 тыс. человек, в том числе почти 3 тыс. детей. Всего работает почти 200 пунктов, где эвакуированным оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Тем временем продолжается работа по поиску эвакуированных людей, с кем у родственников смогли связаться, заключил Шаров.

До этого Шаров сообщал, что более 7 тысяч жителей Курской области получили единовременные выплаты на общую сумму свыше 107,5 млн рублей.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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