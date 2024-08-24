Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Среди потерянной ВСУ техники два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, одна станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.



С начала боевых действий в приграничных районах Курской области украинская армия потеряла свыше 5500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS американского производства и другую технику.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в российский регион является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.