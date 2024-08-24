Кадыров назвал число спасенных из окружения срочников в Курской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ вывели из окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни рассказал, что шесть бойцов ВС РФ, из которых четверо военных полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников, удерживали свои позиции на одном из участков границы, несмотря на то, что находились практически в полном окружении.

«Несмотря на всю сложность своего положения, эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что в течение 18 дней бойцы пробирались через леса и заслоны противника к российским военным частям.

До этого депутат Государственной думы Андрей Гурулев сообщил, что солдаты срочной службы ВС РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины при нападении на Курскую область и при этом не понесли потерь.

Ранее Алаудинов отчитал родителей российских срочников.