Попавшие в плен в Курской области срочники обменяны

Силами министерства обороны России 24 августа был проведен очередной обмен военнопленными, из украинского плена в РФ вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

На Украину вернулись 115 освобожденных из плена бойцов ВСУ, добавил он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в процессе обмена пленными приняли участие Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили в роли посредника.

Ожидается, что в скором времени освобожденные российские бойцы будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию.

Накануне в пресс-службе Международного комитета Красного Креста (МККК) заявили, что сотрудники организации посетили попавших в плен солдат Вооруженных сил РФ. Речь шла о военнослужащих, захваченных во время сражений в Курской области.

Как отметили представители МККК, через них бойцы смогли передать короткие послания своим родственникам и тем самым успокоить их. При этом в организации не стали уточнять, где именно ВСУ содержат российских военных.

Ранее Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область.