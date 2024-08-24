Попавшие в плен в Курской области срочники обменяны

Силами министерства обороны России 24 августа был проведен очередной обмен военнопленными, из украинского плена в РФ вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
На Украину вернулись 115 освобожденных из плена бойцов ВСУ, добавил он.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что в процессе обмена пленными приняли участие Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили в роли посредника.
Ожидается, что в скором времени освобожденные российские бойцы будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию.
Накануне в пресс-службе Международного комитета Красного Креста (МККК) заявили, что сотрудники организации посетили попавших в плен солдат Вооруженных сил РФ. Речь шла о военнослужащих, захваченных во время сражений в Курской области.
Как отметили представители МККК, через них бойцы смогли передать короткие послания своим родственникам и тем самым успокоить их. При этом в организации не стали уточнять, где именно ВСУ содержат российских военных.
Ранее Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область.