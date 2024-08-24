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Попавшие в плен в Курской области срочники обменяны

Россия вернула из украинского плена 115 бойцов, захваченных в Курской области

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РИА «Новости»

Силами министерства обороны России 24 августа был проведен очередной обмен военнопленными, из украинского плена в РФ вернулись 115 солдат, проходивших срочную службу на границе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

На Украину вернулись 115 освобожденных из плена бойцов ВСУ, добавил он.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в процессе обмена пленными приняли участие Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили в роли посредника.

Ожидается, что в скором времени освобожденные российские бойцы будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию.

Накануне в пресс-службе Международного комитета Красного Креста (МККК) заявили, что сотрудники организации посетили попавших в плен солдат Вооруженных сил РФ. Речь шла о военнослужащих, захваченных во время сражений в Курской области.

Как отметили представители МККК, через них бойцы смогли передать короткие послания своим родственникам и тем самым успокоить их. При этом в организации не стали уточнять, где именно ВСУ содержат российских военных.

Ранее Зеленский записал видео с места начала нападения на Курскую область.

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