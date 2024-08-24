Стало известно, где находятся российские солдаты, которых вернули из плена

Все российские военнослужащие после обмена с Вооруженными силами Украины (ВСУ) находятся в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что бойцам оказывают необходимые психологическую и медицинскую помощь, а также дали возможность связаться с родственниками.

Всех солдат доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

РФ 23 августа вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в ходе боевых действий на территории Курской области. В ведомстве рассказали, что взамен Москва отпустила столько же пленных украинских солдат и передала их Киеву. При этом в процессе обмена пленными приняли участие Объединенные Арабские Эмираты, которые выступили в роли посредника.

Ожидается, что в скором времени освобожденные российские бойцы будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны РФ. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее в РФ предложили ограничить участие иностранных наемников в обменах пленными с Украиной.