Глава Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в честь 33-й годовщины независимости страны неподалеку от места, где началась операция украинских Вооруженных сил в Курской области.

В ролике глава государства заявил, что «украинцы всегда возвращают долги». Он назвал это справедливостью и «бумерангом для зла». «Его запуск начался неподалеку от места, где я записываю это обращение», — сказал он.

24 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область произошла 6 августа. На территории региона сейчас действует режим ЧС федерального характера. Также там неоднократно объявляли ракетную опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение украинских формирований в Курскую область стало попыткой остановить продвижение российских подразделений в ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее Алаудинов назвал единственный для бойцов ВСУ шанс выжить в Курской области.