В Севастополе к пирсу яхт-клуба прибило беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, беспилотник, предварительно, был с полным боезарядом. Как отметил губернатор, очевидно, что летательный аппарат подавили силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и он упал в акваторию по время одной из атак ВСУ на город.

Развожаев опубликовал фотографии с места происшествия. Он пояснил, что сделал это для того, чтобы местные жители понимали, как выглядит часть БПЛА. Он призвал взрослых показать фрагмент своим детям и объяснить, что к подобным предметам нельзя приближаться.

22 августа Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о появлении в небе над акваторией Черного моря большого количества разведывательных самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. В материале подчеркивалось, что в таких ситуациях «ничего хорошего обычно не происходит».

Ранее в одном районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки дронов.