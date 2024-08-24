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Взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне. Об этом сообщил украинский телеканал «24 Канал».

«Взрывы в Херсоне», — говорится в сообщении.

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, к полудню воздушная тревога звучала в Сумской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

22 августа назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что после предыдущих взрывов на объектах критической инфраструктуры были найдены повреждения. При этом он не раскрыл, о каких именно объектах идет речь. В результате город частично остался без света.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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