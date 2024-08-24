В подконтрольной Украине части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

При этом он не раскрыл подробностей о количестве поврежденных объектов или о том, где они находятся.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что по местам скопления украинских войск на Степногорском направлении запорожской линии фронта был нанесен комбинированный удар. Он уточнил, что удары нанесла фронтовая авиация и артиллерия.

До этого назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало 310 взрывов за сутки. При этом он не уточнил, какие именно объекты инфраструктуры оказались разрушены.

Ранее Рогов рассказал об активизации боевых действий у населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.