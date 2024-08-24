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В Курской области сбили еще четыре украинские ракеты

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили еще четыре украинские ракеты

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Еще четыре украинские ракеты уничтожены утром 24 августа в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Также он поблагодарил операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

До этого в Курской области пиротехники МЧС нашли и обезвредили боевую часть ракеты «Точка-У», запущенной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также они проверили и очистили от взрывоопасных предметов пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение украинских вооруженных формирований в Курскую область стало попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее российский вертолет уничтожил технику ВСУ в Курской области.

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