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Алаудинов рассказал об успехах зачистки Курского направления

Алаудинов рассказал об освобождении ВС РФ населенного пункта под Курском

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один населенный пункт на Курском направлении. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

При этом он не уточнил, о каком именно населенном пункте идет речь. Тем не менее Вооруженные силы России продолжают ежедневно уничтожать противников, заверил Алаудинов.

«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения <...> взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать. Мы же здесь наверху удерживаем и уничтожаем противника», — заключил он.

До этого Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» за минувшие сутки взяли в плен 10 украинских военных в Курской области. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 августа потеряли на Курском направлении один танк, пять бронемашин, один комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель» и одну пушку.

Ранее Алаудинов сообщил, как пленные украинские военные выдают себя.

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