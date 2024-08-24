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Над двумя российскими регионами сбили два украинских беспилотника

Минобороны РФ: над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над двумя областями беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Так, утром средства ПВО сбили один украинский дрон над территорией Курской области и второй — над территорией Белгородской области. В ведомстве отметили, что российские военные пресекли попытку украинской армии совершить террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

До этого два человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, один из них в тяжелом состоянии.

По словам губернатора региона Александра Гусева, всего за минувшую ночь дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее около Курской АЭС сбили украинский беспилотник.

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