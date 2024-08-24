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Боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы стреляли по сдававшимся в плен украинцам

Пленный Гусляков сообщил, как ВСУ стреляли из пулеметов по сдающимся в плен

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Thomas Peter/Reuters

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гусляков рассказал, что его сослуживцы стреляли по сдающимся в плен украинцам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Гусляков рассказал, что он решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военнослужащим с позывным «Дед». Он отметил, что по ним начали стрелять в спину сначала из автоматов, потом из пулеметов. Гусляков считает, что ВСУ пытались помешать их сдаче в плен и послали за военными дрон.

Однако дойти до российских военных удалось только Гуслякову —  «Деда» подбили. Другие четверо его сослуживцев отказались сложить оружие и пообещали стоять до конца —  их ликвидировали.

Гуслякова мобилизовали, несмотря на широкий спектр болезней, в числе которых прободная язва. Его отправили на фронт, обещая разместить в тылу, но в итоге направили на поле боя в Волчанск. Он порекомендовал другим украинским военным сдаться и не бояться того, чем пугают желающих стать военнопленными бойцов ВСУ.

Ранее подполье сообщило об ударе по военным ВСУ перед их отправкой в Курскую область.

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