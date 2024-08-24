В одном районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки дронов

В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, из одного села и СНТ эвакуировали около 200 человек. Для них развернули пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе провели инструктаж по мерам безопасности.

Во время атаки беспилотников пострадали две женщины, отметил Гусев. Одну доставили в больницу в тяжелом состоянии. Вторая россиянка получила ссадины и от госпитализации отказалась.

Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали. Однако из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут быть перебои с электроснабжением, предупредил Гусев.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа. В результате произошедшего один человек получил осколочное ранение, ему оказали помощь.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.