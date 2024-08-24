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Пожар произошел в результате падения обломков беспилотников под Воронежем

Гусев: в Воронежской области после падения обломков БПЛА произошел пожар

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Воронежской области после падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлеткронной борьбы (РЭБ) уничтожили и подавили еще несколько беспилотников. В результате падения обломков дронов возник пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, заявил чиновник.

«Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», — написал он.

Незадолго до этого Гусев сообщил, что над Воронежской областью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа.

Как заявил губернатор, в результате падения обломков дрона в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое ликвидировали. По его словам, по предварительным данным, один человек получил осколочное ранение. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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