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ВС РФ нанесли удары авиабомбами по крупному ж/д узлу в Сумской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ сбросили 8 ФАБов на ж/д узел ВСУ в Сумской области

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Вооруженные силы РФ использовали восемь фугасных авиационных бомб (ФАБ) для удара по крупному железнодорожному узлу «Станция Хутор Михайловский» в Сумской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Дружба (украинский город — прим. ред.). По-дружески оформили 8 ФАБов! В основном в районе железнодорожного узла «Станция Хутор Михайловский». Судя по черному дыму, один из ударов пришелся в емкости с ГСМ. Еще два удара сопровождались сильной детонацией и выбросом пламени с искрами», — написал он.

Также российские войска сбросили три ФАБа в Краснополье. Один из ударов пришелся по бывшей военной части противовоздушной обороны (ПВО), где Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули пункт временной дислокации, отметил Лебедев.

По его словам, один российский ФАБ прилетел в село Михайловка по скоплению военной техники ВСУ, еще два — по расположению украинских войск в городе Глухов, где под удар попала целая рота.

22 августа Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет в Шостке Сумской области. По словам подпольщика, в подземной части Шосткинского завода «Свема» производят ракетное топливо для боеприпасов реактивных систем залпового огня.

Ранее ВС РФ нанесли два удара по аэродрому в Сумах, где обучались пилоты FPV-дронов.

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