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США выделят Украине очередной пакет военной помощи

Байден: США передадут ВСУ ракеты для ПВО, антидроновое и противотанковое оружие

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Ukrainian Presidential Press Service

США передадут Украине новый пакет вооружений. В него войдут ракеты для средств противовоздушной обороны (ПВО), противодроновое и противотанковое оружие, снаряды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Глава Белого дома Джо Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с предстоящим днем независимости станы, который отмечается 24 августа.

Глава американской администрации анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине. Байден отметил, что в него войдут ракеты, оборудование для борьбы с беспилотниками и другой арсенал. Обещая, что Вооруженные силы Украины получат «мобильные ракетные системы», он не уточнил, о каких именно вооружениях идет речь.

Президент США в очередной раз заверил Зеленского в непоколебимой поддержке народа Украины. Американский президент также напомнил об объявленных в пятницу антироссийских санкциях, которые коснулись около 400 физических и юридических лиц.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ из-за подрыва «Северных потоков».

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