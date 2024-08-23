Над Курской областью уничтожили украинский дрон

Российские средства ПВО ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 16:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что противник применил дрон самолетного типа.

Днем в пятницу, 23 августа, над Курской областью уже сбивали украинский беспилотник.

Также в этот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три автомобиля и комбайн в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал.

В начале июня Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.