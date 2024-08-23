Группировка «Запад» отразила 19 контратак ВСУ за неделю

Группировка «Запад» Вооруженных сил РФ заняла более выгодные рубежи и отразила 19 контратак украинских военных за неделю. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, в результате этого Вооруженные силы Украины потеряли до 3 400 солдат, лишились трех танков и 19 боевых бронированных машин.

«Противник потерял три танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства, десять бронемашин MaxxPro производства США и «Казак», а также 48 автомобилей», — проинформировали в Минобороны РФ.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили девять полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы противника.

Также в министерстве сообщили, что ВС РФ за неделю уничтожили четыре вертолета ВСУ в зоне спецоперации.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области.

Ранее в Курской области колонна ВСУ попала в засаду российских морпехов.