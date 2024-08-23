В Минобороны России рассказали, сколько украинских военных сдались в плен за неделю

29 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения сдались в плен за неделю. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военных», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военнослужащие уничтожили 340 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе 147 дронов вне зоны проведения спецоперации.

21 августа сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России взяли в плен у деревни Спальное Курской области 18 украинских штурмовиков.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что военных ВСУ при попадании в плен выдают данные из их собственных телефонов.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ перестанут платить зарплату.