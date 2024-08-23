ВС России за неделю уничтожили четыре вертолета ВСУ

Российские войска за неделю уничтожили четыре вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю была сбита ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб «Hammer», 87 реактивных снарядов HIMARS.

До этого экипаж российского вертолета Ми-35М нанес удар по бронированной технике ВСУ. В Минобороны рассказали, что во время атаки военнослужащие страны использовали авиационные ракеты. При этом координаты для удара им сообщил передовой авиационный наводчик.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области. Также бойцам ВС РФ удалось ликвидировать еще «десяток единиц техники» украинских войск, включая пикапы.

Ранее в Курской области колонна ВСУ попала в засаду российских морпехов.