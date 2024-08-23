Минобороны отчиталось о сбитых ракетах ВСУ за неделю

Бойцы Вооруженных сил России за неделю уничтожили противокорабельную ракету «Нептун-МД», 18 управляемых авиабомб Hammer, 87 реактивных снарядов HIMARS, а также 340 беспилотников ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 — вне зоны проведения специальной военной операции», – говорится в сообщении военного ведомства.

В минобороны также отметили, что с начала СВО было уничтожено 640 самолетов, 283 вертолета и более 30 тысяч БПЛА ВСУ.

До этого сообщалось, что экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео. Позже разведка подтвердила информацию об уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео поражения бронетранспортера ВСУ.