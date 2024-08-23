За последние часы в Курской области сбили три ракеты ВСУ

В Курской области за последние часы российские военнослужащие сбили три ракеты, два беспилотных летательных аппарата и управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«В курском небе сбиты три ракеты ВСУ, два украинских беспилотника самолетного типа и управляемая авиационная бомба в приграничном районе», — написал он.

Смирнов поблагодарил российских «бойцов ПВО».

До этого политолог Вадим Сипров заявил, что украинские военные атаковали Курскую область, стремясь блокировать местную атомную станцию, однако позднее вынуждены были сменить тактику.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде объяснили попытки Украины бить по российским АЭС.