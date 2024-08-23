Министерство обороны РФ опубликовало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Отмечается, что обнаружили бронетранспортер ВСУ подразделения группировки войск «Север».

После подтверждения, обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Утром 23 августа в МО сообщили, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области. Танк был поражен «Ланцетом», его уничтожение подтверждено кадрами объективного контроля в режиме реального времени.

22 августа Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения «Ланцетом» украинской станции радиоэлектронной борьбы «Пластун». Операция также была проведена бойцами российской группировки «Север».

Перед этим было опубликовано кадры уничтожения «Ланцетом» инженерной машины разграждения и самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее расчет российских «Ланцетов» за шесть месяцев уничтожил 12 американских гаубиц.