Издание Military Watch Magazine выяснило, что за полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного.

«С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода», — говорится в публикации.

По данным авторов статьи, из всего поставленного для ВСУ вооружения американская бронетехника является самой дефицитной, так как союзники из Европы готовы восполнить уничтоженные единицы, а в США о планах по поставкам новых танков Abrams пока не сообщали.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российским военнослужащим удалось подбить танк Abrams американского производства в Курской области. Тогда же украинские военные лишились еще «десятка единиц техники», в том числе пикапов.

Ранее появилось видео уничтожения танка Challenger 2 ВСУ в Курской области.