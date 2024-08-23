Российский Су-34 нанес удар по живой силе ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.



«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении.

Позже разведка подтвердила информацию об уничтожении личного состава и бронетехники ВСУ.

До этого российский вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области.

Оборонное ведомство РФ также сообщило, что российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, а также поразили самолет и три вертолета ВСУ на аэродромах.

Ранее личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами.