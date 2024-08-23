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Минобороны рассказало об уничтожении диверсантов в Курской области

МО: ВС России уничтожили украинскую ДРГ в районе Камышевки Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные продолжают разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся проникнуть вглубь территории России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Камышевка Курской области обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В результате этого потери ВСУ составили пять человек и один автомобиль.

22 августа в Минобороны заявили об уничтожении ДРГ из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в лесном массиве в 1 км юго-западнее Скрыльевки.

21 августа глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке проникновения украинской ДРГ в регионе. По его словам, в ходе боя попытку прорыва предотвратили силы ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделения ВС РФ. По частям противника был открыт огонь. Богомаз отмечал, что обстановку на «месте боестолкновения» удалось стабилизировать, ситуацию контролирует региональный Оперштаб.

Ранее в «Ахмате» рассказали о ситуации с ВСУ в Курской области.

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