Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Около 12:40 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Также 23 августа губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три автомобиля и комбайн в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал.

Накануне Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, над регионом сбили несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, из местных жителей никто не пострадал. Однако в Белгороде в результате падения обломков двух беспилотников повреждения получили четыре автомобиля и стена одного из предприятий, отметил Гладков.

Ранее Гладков попросил Путина о выделении средств на оптоволокно в приграничье.