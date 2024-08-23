Экс-вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина

Западные спецслужбы могли быть причастны к крушению самолета, на борту которого находился основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил бывший сотрудник ЧВК.

По его словам, к крушению бизнес-джета могут быть причастны французские или американские спецслужбы. В этой связи он не исключил предательства в российских силовых структурах.

Собеседник издания также заявил, что Пригожин «много кому перешел дорогу». Он напомнил об активности «Вагнера» не только в Донбассе, но и в Сирии, и Африке.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью. Это случилось спустя два месяца после мятежа основателя ЧВК «Вагнер».

Осенью 2022 года Пригожин официально подтвердил, что является основателем ЧВК. В заявлении бизнесмена, распространенном через пресс-службу «Конкорда», говорилось, что весной 2014 года он решил собрать группу патриотов, которая поедет защищать русских на Украине. Из этой группы впоследствии и сформировалась ЧВК.

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал о «бомжах» на передовой.