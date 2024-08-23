Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что в период с 10:00 до 11:00 мск при попытке ВСУ совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории РФ дежурными средствами ПВО один БПЛА перехвачен и один уничтожен над территорией Белгородской области.

Также 23 августа губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три автомобиля и комбайн в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал.

Накануне Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По его словам, над регионом сбили несколько воздушных целей и беспилотников. По предварительной информации, из местных жителей никто не пострадал. Однако в Белгороде в результате падения обломков двух беспилотников повреждения получили четыре автомобиля и стена одного из предприятий, отметил Гладков.

Ранее Гладков попросил Путина о выделении средств на оптоволокно в приграничье.