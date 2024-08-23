В Британии заявили, что строительство немецкой военной базы в Литве не произвело фурора

В Литве недалеко от границы с Белоруссией началось строительство военной базы для постоянного размещения военнослужащих бундесвера. Это первый подобный случай со времени окончания Второй мировой войны, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Издание называет это «историческим шагом Германии по вводу войск в Литву». Базу планируют достроить к 2027 году и разместить на ней около 4 тысяч немецких военнослужащих. По оценке издания, это событие должно было произвести фурор, однако этого не случилось на фоне заявлений о сокращении немецкой военной поддержки Украины, и в результате продемонстрировало не силу Берлина, а его слабость.

20 августа об этом же писало агентство Reuters. В публикации цитировалось заявление министра обороны Литвы Раймундаса Вайкснораса, сказавшего, что база создается «для успокоения населения» и «устрашения русских».

Военный объект разместится в Рудинкае, недалеко от Вильнюса и всего в 20 километрах от границы с Белоруссией. Помимо контингента из 4000 военнослужащих на базе будут созданы условия для размещения и технического обслуживания танков и другой техники.

Ранее в Литве захотели разорвать соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией.