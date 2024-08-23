ВСУ вновь атаковали горящую несколько дней нефтебазу в Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали полыхающую несколько дней нефтебазу в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, новый прилет украинского беспилотника зафиксировали около 05:00 23 августа. Никто не пострадал.

Корреспонденты предположили, что ВСУ добиваются, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что может сильно увеличить площадь пожара. Но до нужных резервуаров огонь не дошел. Официальной информации о происшествии не поступало.

В ночь на 18 августа средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа в Ростовской области. Сообщалось, что из-за падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизельного топлива.

Губернатор региона Василий Голубев сначала заявил, что при тушении пожара на складе дизельного топлива в городе Пролетарске Ростовской области пострадали 18 спасателей, пять из них тогда попали в реанимации. Позднее пострадавших пожарных стало больше.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее в Ростове-на-Дону отменили уличные мероприятия в честь дня города.