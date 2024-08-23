Российский «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в приграничье Курской области

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что движущийся танк Вооруженных сил Украины был выявлен в приграничном районе Курской области в ходе разведывательных мероприятий. После чего «было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника».

Танк был поражен «Ланцетом», его уничтожение подтверждено кадрами объективного контроля в режиме реального времени.

22 августа Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения «Ланцетом» украинской станции радиоэлектронной борьбы «Пластун». Операция также была проведена бойцами российской группировки «Север».

Перед этим Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Ланцетом» инженерной машины разграждения и самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что один расчет российских «Ланцетов» за шесть месяцев уничтожил 12 американских гаубиц.