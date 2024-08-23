Минобороны сообщило о ночной работе сил ПВО в двух российских регионах

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили украинские беспилотники над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что за ночь российские военные сбили четыре беспилотника в Белгородской области и три — в Курской. Таким образом они пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, отметили в пресс-службе.
Накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Белгородской области.
Утром 22 августа один мирный житель пострадал во время обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области. По словам Гладкова, мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.
Позже в тот же день украинские военные попытались нанести удар по Курской области при помощи беспилотных летательных аппаратов.
Ранее российский военный заявил об уничтожении передатчиков Starlink в Запорожской области.