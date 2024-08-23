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Минобороны РФ сообщило о поражении бронетехники ВСУ в курском приграничье

МО РФ: экипажи Ми-28НМ ликвидировали солдат и бронетехнику ВСУ в Курской области

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российские экипажи Ми-28НМ в ночь на 23 августа при помощи тепловизора уничтожили ракетами бронетехнику и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, после использования авиационных средств поражения экипажи вернулись на площадку вылета. Разведка позже выяснила, что украинские бойцы и бронированная техника были уничтожены.

В Минобороны уточнили, что удар по целям наносили управляемыми противотанковыми ракетами. При этом полет прошел с помощью очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью, обратили внимание военные.

Накануне морские пехотинцы уничтожили украинскую разведгруппу из 12 человек под Медовым в Курской области. Отмечается, что бойцами 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожена мобильная разведгруппа ВСУ из 12 человек, бронеавтомашина «Козак», захвачен бельгийско-американский ручной пулемет M249 SAW 5,56 миллиметра.

Ранее сообщалось, что в Курской области повреждены дома в результате атаки ВСУ.

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