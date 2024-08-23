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Разрыв в пенсиях работающих и незанятых граждан сократился

«Известия»: разница в пенсиях работающих и незанятых составила 4,8 тыс. рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

По данным Социального фонда, на июль 2024 года средняя пенсия по старости у работающих россиян составляет 18,6 тыс. рублей, а у незанятых — 23,4 тыс. рублей. О сокращении разрыва в размерах пенсии написала газета «Известия».
Как сообщает издание, эти цифры отражают фактически начисленные суммы, которые делятся на количество получателей. Однако реальные выплаты могут варьироваться в зависимости от стажа, накопленных пенсионных баллов и региона проживания.

Разница между пенсиями работающих и незанятых составляет 4,8 тыс. рублей. С начала 2024 года этот показатель снизился почти на 17% — в январе он составлял 5,6 тыс. рублей.

За последние шесть месяцев средняя пенсия работающих увеличилась на 4% (с 17,9 тыс.), в то время как у незанятых практически осталась на прежнем уровне. По сравнению с прошлым июлем, выплаты трудящихся возросли на 11%, а у незанятых — на 7,3%.

С 2016 года в России страховые пенсии по старости индексируются только для неработающих граждан. Пенсионеры, продолжающие трудиться, получают фиксированную сумму без учета плановых повышений. Перерасчет пенсии осуществляется каждый август и зависит от заработка пенсионера за предыдущий год, при этом Соцфонд корректирует выплаты не более чем на стоимость трех пенсионных баллов.

В текущем году работающие пенсионеры получили повышение на 400 рублей.

С 2025 года работающим гражданам впервые за девять лет начнут индексировать пенсии.

Ранее сенатор перечислила льготы для российских пенсионеров.

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