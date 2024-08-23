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Антонов: США хотят снять все ограничения на использование оружия для Украины

Антонов: США хотят разом снять ограничения на использование своего оружия ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

США готовят почву для снятия разом всех ограничений на использование американского оружия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Антонов в беседе с журналистами, передает ТАСС.

«Они (США — Газета. Ru) постоянно как будто даже поддразнивают нас, говоря о том, что сегодня якобы не разрешается использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории», — считает он.

Антонов отметил, что американская политика поддержки Украины, например, обучение в США пилотов ВСУ управлению истребителями F-16, говорит о том, что «они будут воевать».

Российский посол отметил, что основная трудность в установлении диалога с американской стороной связана с непредсказуемостью действий Вашингтона и отсутствием доверия к их политике. Антонов подчеркнул, что в этой ситуации России следует действовать решительно, укрепляя свои военные силы, поскольку «только армия и флот смогут эффективно защитить нашу страну».

Ранее посол РФ назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями.

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