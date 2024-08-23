Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области в санитарную зону вошли 13-14 населенных пунктов

Ганчев: в санитарную зону вошли 13-14 населенных пунктов Харьковской области

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

В Харьковской области в санитарную зону включены до 14 населенных пунктов, и, вероятно, она будет расширена. Об этом сообщил руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

В мае президент РФ Владимир Путин пояснял, что действия российской армии в Харьковской области направлены на создание так называемой санитарной зоны. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать жилые районы приграничных территорий, поэтому необходимо устранить эту угрозу.

«То, что мы сейчас видим, порядка 13-14 населенных пунктов, пока это вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин. Я думаю, она будет расширяться», — отметил Ганчев.

По его словам, после того, как ВСУ будут полностью оттеснены от Курской области — вооруженные силы России прилагают максимум усилий для этого, «территория Курской области, как в 1943 году, будет освобождена».

После этого, считает Ганчев, санитарная зона в Харьковской области также продолжит развиваться.

Ранее эксперты предсказали на осень перелом хода СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами