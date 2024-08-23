В Харьковской области в санитарную зону включены до 14 населенных пунктов, и, вероятно, она будет расширена. Об этом сообщил руководитель ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

В мае президент РФ Владимир Путин пояснял, что действия российской армии в Харьковской области направлены на создание так называемой санитарной зоны. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать жилые районы приграничных территорий, поэтому необходимо устранить эту угрозу.

«То, что мы сейчас видим, порядка 13-14 населенных пунктов, пока это вся санитарная зона по территории Харьковской области, о которой говорил президент России Владимир Путин. Я думаю, она будет расширяться», — отметил Ганчев.

По его словам, после того, как ВСУ будут полностью оттеснены от Курской области — вооруженные силы России прилагают максимум усилий для этого, «территория Курской области, как в 1943 году, будет освобождена».

После этого, считает Ганчев, санитарная зона в Харьковской области также продолжит развиваться.

Ранее эксперты предсказали на осень перелом хода СВО.