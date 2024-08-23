Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область ускорит поражение Киева в конфликте. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что нападение на Россию было огромной ошибкой украинцев. Это не пойдет им на пользу, это ускорит их поражение», — заявил эксперт.

Миршаймер добавил, что Россия не предполагала, что украинское руководство окажется «настолько глупым», чтобы реализовывать «настолько безумную» идею об атаке на приграничные районы РФ.

До этого стало известно, что атака ВСУ на Курскую область была сомнительной затеей, которая приведет к серьезным для Украины последствиям.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что удары американским оружием по объектам в Курской области не противоречат политике США.

Ранее Алаудинов рассказал о новых боях с ВСУ в Курской области.