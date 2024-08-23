ВСУ начали испытывать проблемы со снабжением у Купянска

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся у Купянска Харьковской области, начали испытывать проблемы со снабжением. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Снабжение у украинских боевиков на этом участке — у Песчаного, — конечно, страдает», — заявил эксперт.

Марочко добавил, что проблемы происходят из-за массированных ударов российских военнослужащих по «логистическим цепочкам» ВСУ. Эксперт подчеркнул, что удары Вооруженных сил (ВС) РФ на регулярной основе перебивают понтонные переправы, которые украинские военнослужащие всячески пытаются восстановить.

Среди прочего Марочко рассказал, что ВСУ предпринимают разные попытки, чтобы возвести новые и восстановить разрушенные понтонные переправы у Песчаного, поскольку им необходимо снизить время доставки необходимых грузов на линию боевого соприкосновения.

Также эксперт рассказал, что украинское командование начало оттягивать подразделения из-под Купянска Харьковской области после прорыва российскими войсками линии обороны ВСУ.

Ранее ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в районе Купянска.