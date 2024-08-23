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Российский военный заявил об уничтожении передатчиков Starlink в Запорожской области

ТАСС: БПЛА РФ уничтожили передатчики Starlink и пехоту ВСУ в Запорожской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские беспилотники поразили два передатчика системы спутниковой связи Starlink и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, укрывшуюся в блиндажах и окопах. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на оператора FPV-дрона с позывным Викинг.

Значение беспилотников в современном бою постоянно растет, появляются новые модели и тактические приемы применения этого вида оружия, отметил он.

По его словам, операторы дронов ведут разведку 24 часа в сутки, определяя местоположение техники, огневых средств и личного состава ВСУ. Военный рассказал, что для попадания в тыл противника с целью разведки нужны усилители сигналов, антенны и двойные батарейки.

«Технологии не стоят на месте, поэтому нам все время приходится импровизировать», — сказал оператор дрона.

Он добавил, что активное использование разведывательных и ударных БПЛА, в том числе FPV-дронов, позволяет сохранять жизни штурмовиков и разведчиков.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ начало оттягивать подразделения из-под Купянска Харьковской области после прорыва российскими войсками линии обороны.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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