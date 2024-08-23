Атака ВСУ на Курскую область была сомнительной затеей, которая приведет к серьезным для Украины последствиям. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесет мира», — считают авторы статьи.

Отмечается, что после атаки на Курскую область постоянные попытки президента Украины Владимира Зеленского получить больше оружия Запада только усугублят конфликт.

До этого в Пентагоне заявили, что удары американским оружием по объектам в Курской области не противоречат политике США.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее Алаудинов рассказал о новых боях с ВСУ в Курской области.