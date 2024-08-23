Над Дамаском прозвучали взрывы

Звуки взрывов были слышны в центре Дамаска из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО) по воздушным целям. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, звуки взрывов были слышны в небе над сирийской столицей. Кроме того, была видна работа систем ПВО по воздушным объектам в небе над городом.

Позднее сирийское государственное агентство также сообщило, что противовоздушные силы Сирии отражают атаки Израиля в пригороде Дамаска.

8 августа стало известно, что самолеты ВВС Израиля провели атаку на военный аэродром, который расположен в сирийской провинции Хомс. Ракеты были выпущены по складам с оружием и боеприпасами, принадлежащим «Хезболле».

Также сообщалось, что четыре военнослужащих сирийской армии были ранены в результате удара Израиля по военным позициям в центральной Сирии.

Ранее ВКС России атаковали четыре базы боевиков в Сирии.