Командование Вооруженных сил Украины вынуждено оголять разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил во время атак на Курскую область. Об этом заявил РИА Новости глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление», — сказал Ганчев.

21 августа полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявлял, что у украинской армии назревает тактический кризис на Угледарском (подконтрольная Киеву часть ДНР) и Купянском (Харьковская область) направлениях.

По его мнению, российские войска могут прибегнуть к тактике «заходят, разрезают, окружают».

До этого в ВСУ заявили об отсутствии укреплений в Харьковской области перед наступлением России.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.