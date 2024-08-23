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В Харьковской области заявили, что ВСУ вынуждены оголять участки фронта

Ганчев: ВСУ оголяют участки фронта из-за расходования сил в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины вынуждено оголять разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил во время атак на Курскую область. Об этом заявил РИА Новости глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Из-за расходования сил в Курской области командование ВСУ вынужденно оголяет разные участки фронта, подгоняя все новые резервы на это направление», — сказал Ганчев.

21 августа полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявлял, что у украинской армии назревает тактический кризис на Угледарском (подконтрольная Киеву часть ДНР) и Купянском (Харьковская область) направлениях.

По его мнению, российские войска могут прибегнуть к тактике «заходят, разрезают, окружают».

До этого в ВСУ заявили об отсутствии укреплений в Харьковской области перед наступлением России.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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