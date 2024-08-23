Посол РФ в США заявил, что ВСУ в Курской области будут уничтожены

Напавшие на Курскую область бойцы ВСУ несомненно будут уничтожены. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Ни у кого нет сомнения о том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а уничтожены», — подчеркнул он.

Антонов добавил, что России надо укреплять армию и флот, и «всем вместе думать о защите нашей Родины».

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее в Минобороны отчитались о поставках военной техники в Курскую область.