НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Германии

НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене на западе Германии из-за возможной угрозы. Об этом пишет Zeit со ссылкой на представителя базы.

В качестве предосторожности всех сотрудников, не задействованных в критически важных операциях, отправили домой. Представитель Гайленкирхена подчеркнул, что это стандартная мера безопасности. Он добавил, что информация о возможной угрозе была получена от разведки.

Представитель Гайленкирхена заявил, что это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать продолжение работы «критически важных операций».

Гайленкирхен находится неподалеку от немецкого Аахена, рядом с границей с Нидерландами. На местном аэродроме базируются специальные самолеты НАТО, оснащенные системой раннего предупреждения Awacs.

14 августа Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного берлинского депутата сообщил, что в Германии ведется расследование возможной диверсии на двух военных базах. По предварительным данным, злоумышленники пытались отравить питьевую воду на этих объектах.

Ранее в Германии начали расследование возможной диверсии в казармах бундесвера.