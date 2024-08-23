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НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Германии

DPA: НАТО усилило безопасность на авиабазе в Гайленкирхене в ФРГ из-за угрозы

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Ints Kalnins/Reuters

НАТО усилило меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене на западе Германии из-за возможной угрозы. Об этом пишет Zeit со ссылкой на представителя базы.

В качестве предосторожности всех сотрудников, не задействованных в критически важных операциях, отправили домой. Представитель Гайленкирхена подчеркнул, что это стандартная мера безопасности. Он добавил, что информация о возможной угрозе была получена от разведки.

Представитель Гайленкирхена заявил, что это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать продолжение работы «критически важных операций».

Гайленкирхен находится неподалеку от немецкого Аахена, рядом с границей с Нидерландами. На местном аэродроме базируются специальные самолеты НАТО, оснащенные системой раннего предупреждения Awacs.

14 августа Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного берлинского депутата сообщил, что в Германии ведется расследование возможной диверсии на двух военных базах. По предварительным данным, злоумышленники пытались отравить питьевую воду на этих объектах.

Ранее в Германии начали расследование возможной диверсии в казармах бундесвера.

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